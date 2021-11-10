Співачка половину номера танцювала з водою в роті.

Українська співачка Євгенія Власова розповіла, як під час одного з номерів на "Танцях з зірками" з нею сталася курйозна ситуація.

На початку танцю зірка повинна була зробити ковток води, але встигла її проковтнути. Тому їй довелося танцювати з водою в роті і чекати слушного моменту, щоб таки ковтнути її.

"Був один смішний, але не смішний момент! На одному з фото можна побачити, що той ковток води, який я повинна була випити на початку номера, випити я не встигла і якийсь час танцювала з водою в роті, підбираючи момент, коли ж я зможу його безпечно проковтнути. Ось так-то. Прямий ефір він такий", - написала Власова.

Читайте такожPeople назвав найсексуальнішого чоловіка року (фото)Нагадаємо, Євгенія Власова танцювала в парі з хореографом Максом Леоновим. Після восьмого випуску "Танців з зірками" пара покинула проект.

Як повідомляв УНІАН, Євгенія Власова зраділа вильоту з проекту. Співачка заявила, що вона дуже втомилася від шоу і всього шоу-бізнесу в цілому.

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Автор: Діана Могилєвич