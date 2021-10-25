Співачка заявила, що вона дуже втомилася від проекту і всього шоу-бізнесу в цілому.

Українська співачка Євгенія Власова прокоментувала свій виліт з шоу "Танці з зірками" і вказала, що її порадував "вигін" з проекту. Виявилося, зірка дуже втомилася від шоу-бізнесу та насиченого графіку.

Після оголошення результатів восьмого ефіру Власова провела прямий ефір на своїй сторінці в Instagram.

Співачка спілкувалася з фанатами прямо з гримерки проекту. Власова заявила, що вона дуже рада вильоту. За словами зірки, вона втомилася від шоу і всього шоу-бізнесу в цілому. Однак Власова все одно вважає, що вона і її партнер Макс Леонов були гідні дійти до фіналу.

"Свобода!.. Я так втомилася від цих синців, від цих крепатур... Все дуже вчасно, все класно", - співачка не один раз повторювала про те, що виліт з " Танців з зірками" її зовсім не засмутив.

За словами Власової, вона дуже вдячна всім фанатам, які її підтримували. Співачка закликає глядачів продовжувати дивитися шоу "Танці з зірками" і підтримувати учасників, які залишилися на проекті.

Читайте такожКатерина Кухар натякнула на вагітність в ефірі "Танців з зірками"Під час ефіру Власова дуже мило спілкувалася зі своїм партнером по танцях. Співачка і Леонов весело жартували та відповідали на питання фанатів. Більш того, зірка навіть заявила, що це саме танцюрист відкрив в ній нову роль.

"Ти мене народив, як танцівницю!.. Він мене народжував", - зі сміхом сказала Власова.

Леонов зазначив, що співачці не варто йти з шоу-бізнесу. За словами танцюриста, співачці потрібно давати концерти та розвивати свою творчу кар'єру.

Сама Власова на пораду про концерти не відреагувала. Як помітили фанати, співачка намагалася здаватися щасливою, проте в її очах все одно можна було помітити смуток.

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Автор: Поліна Кузенко