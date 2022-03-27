Марія Яремчук відреагувала на мовчання Ані Лорак про війну в Україні.

Українська співачка Марія Яремчук в інтерв'ю Славі Дьоміну висловилася про мовчання опальної Ані Лорак про війну в Україні. За словами артистки, для неї це стало розчаруванням.

"Я думаю, що зараз це просто край! Ані Лорак розчарувала мене найбільше. У ситуації, яка є зараз, це просто кричуще. Немає слів, щоб залишатися коректним і не використовувати нецензурну лексику", - сказала Яремчук.

Вона додала, що зараз мовчати про війну в Україні - це підтримувати путінський режим і вбивства дітей і мирних жителів.

"Світ кричить про це, закликає російську владу і армію зупинитися. І боляче, коли наші земляки, які всі 8 років війни жили і розвивали кар'єру в Росії, у яких тут є родичі, зараз просто мовчать", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Настя Приходько закликала позбавити громадянства Лорак і Лободу.

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