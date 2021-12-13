Ірина Федишин уточнила, що не б'є своїх дітей.

Українська співачка Ірина Федишин у програмі "Зірковий шлях" розповіла, що їй часом складно впоратися з двома синами. Вона може десять разів їм щось сказати, але часом доводиться вдаватися до ременя, бо хлопчики не завжди сприймають її слова.

"Я погано ставлюся до фізичних покарань. Дуже рідко я можу брати ремінь. Але перед цим я 10 раз скажу. Два рази було, що брала", - сказала Федишин.

Читайте такожСмішно чи грішно: 5 зірок, які засвітили "полуничку" на публіці (фото)За словами зірки, нерви у неї не залізні. Але перед тим, як взяти в руки ремінь, вона завжди про це попереджає своїх дітей.

"Ну, щоб це побиття було - звичайно, що ні. Але якщо вже не доходить з 10–го разу, попередила, таке бувало, що я таки брала ремінь і говорила - ну ви самі напросилися. У мене нерви не залізні", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин похвалилася найдорожчим подарунком від чоловіка-продюсера.

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Автор: Діана Могилєвич