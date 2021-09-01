Олеся Бацман показала, як виглядала в дитинстві.

Дружина українського телеведучого Дмитра Гордона - Олеся Бацман - оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фото 30-річної давності.

У кадрі Олеся постала в шкільній формі, величезним бантом на голові і з квітами в руках. Таким знімком вона поділилася до 1 вересня.

"Ось воно моє перше вересня першого класу 30 років тому. А я нітрохи не змінилася", - підписала фото Бацман.

"Олесю, ви в дитинстві така мила. Зрозуміло, в кого ваші дочки такі", "Навіть погляд той же", "Гарненька! Правда, що не змінилася", - пишуть фани в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич