Бацман показала себе в дитинстві / instagram.com/alesiabatsman
Дружина українського телеведучого Дмитра Гордона - Олеся Бацман - оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фото 30-річної давності.
У кадрі Олеся постала в шкільній формі, величезним бантом на голові і з квітами в руках. Таким знімком вона поділилася до 1 вересня.
"Ось воно моє перше вересня першого класу 30 років тому. А я нітрохи не змінилася", - підписала фото Бацман.
"Олесю, ви в дитинстві така мила. Зрозуміло, в кого ваші дочки такі", "Навіть погляд той же", "Гарненька! Правда, що не змінилася", - пишуть фани в коментарях.
Бацман показала себе в дитинстві / instagram.com/alesiabatsman
Вас також можуть зацікавити новини: