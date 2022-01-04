За словами зірки, подарунок її не вразив.

Український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, Новий Рік відсвяткував на корпоративі в ОАЕ.

Про це повідомляє StarHit.

Читайте такожДобринін показав новорічний подарунок для КвітковоїУ перервах між піснями Вєрка Сердючка і її команда піднімали келихи з шампанським і розповідали історії з життя. Так, артистка згадала, як російський і ізраїльський мільярдер Роман Абрамович подарував їй пляшку елітного шампанського.

"Якось Абрамович після виступу нам надіслав пляшку дорогущого шампанського. А у нас колектив під сто осіб. Ну ми розлили кожному по ковпачку, щоб всім дісталося. І знаєте - ніякої різниці не відчули", - розповіла Сердючка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Андрій Данилко купив ексклюзивний Rolls-Royce.

Вас також можуть зацікавити новини: