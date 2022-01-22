Вакарчук вирішив поєднати відпустку і роботу / фото: https://www.instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Український музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук порадував своїх фанатів - попри те, що співак перебуває на відпочинку, він продовжує роботу над записами нових треків.

Про це Вакарчук написав на своїй сторінці в Instagram.

"Між відпусткою і роботою ніякої різниці", - пожартував музикант.

Читайте також"Океану Ельзи" - 27 років: фанати співають улюблені пісні гурту (відео)Передплатники фронтмена почали вгадувати, де саме зараз знаходиться Вакарчук, адже сам він цю інформацію не повідомив. На опублікованих фото співак стоїть на узбережжі, а вдалині на березі видніються пальми.

Аудиторія співака також захопилася красою заходу, на тлі якого сфотографувався Вакарчук, а також передала співакові привіт з тих країн, де самі живуть або відпочивають.

Фото Вакарчук на відпочинку 21 січня 2022
Фото Вакарчук на відпочинку 21 січня 2022
Фото Вакарчук на відпочинку 21 січня 2022
Фото Вакарчук на відпочинку 21 січня 2022

Нагадаємо, раніше Вакарчук поділився з шанувальниками архівним фото, на якому зображений разом з іншими учасниками бенду.

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