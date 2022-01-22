Співак показав кілька знімків своїх робочих буднів.

Український музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук порадував своїх фанатів - попри те, що співак перебуває на відпочинку, він продовжує роботу над записами нових треків.

Про це Вакарчук написав на своїй сторінці в Instagram.

"Між відпусткою і роботою ніякої різниці", - пожартував музикант.

Читайте також"Океану Ельзи" - 27 років: фанати співають улюблені пісні гурту (відео)Передплатники фронтмена почали вгадувати, де саме зараз знаходиться Вакарчук, адже сам він цю інформацію не повідомив. На опублікованих фото співак стоїть на узбережжі, а вдалині на березі видніються пальми.

Аудиторія співака також захопилася красою заходу, на тлі якого сфотографувався Вакарчук, а також передала співакові привіт з тих країн, де самі живуть або відпочивають.

Нагадаємо, раніше Вакарчук поділився з шанувальниками архівним фото, на якому зображений разом з іншими учасниками бенду.

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