Концерт відбувся 27 років тому на площі перед Оперним театром у Львові.

Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився з шанувальниками архівним фото, на якому зображений разом з іншими учасниками.

Світлину музикант опублікував на своїй сторінці у Facebook і згадав про перший великий публічний концерт гурту, який відбувся 27 років тому на площі перед Оперним театром у Львові.

"Пам'ятаю, що майже всі співали тоді під фонограму, крім груп "Плач Єремії", "Мертвий Півень". Я вирішив, що щоб не було, які б умови виступу - буду співати лише наживо. І співав, у -7 градусів. І, пригадую, наче трохи грілися перед тим коньяком :) Було трохи страшно, але дуже прикольно", - поділився музикант.

Читайте такожУ Києві евакуювали автомобіль сім’ї Святослава ВакарчукаВакарчук зазначив, що ще декілька років потому гурту не вдавалося збирали таку велику аудиторію, як у січні 1995 року на тому концерті.

"Фото з того концерту у мене не збереглося. Якщо хто має, надішліть :)", - звернувся фронтмен до підписників.

Нагадаємо, Вакарчук 20 років перебував у відносинах з Лялею Фонарьовою. Після їхнього розлучення стало відомо, що у Святослава народився первісток. За даними ЗМІ, сина Івана співакові могла народити 39-річна Євгенія Яцута, яка була виконавчим продюсером кліпу "В небо дружині".

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