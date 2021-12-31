Він наголосив, що в 12 сезоні буде ще більше упору на українську музику.

Лідер гурту "Океан Ельзи" і тренер "Голосу країни" Святослав Вакарчук розповів, чого очікувати в новому сезоні шоу.

Вакарчук в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявив, що радий повернутися в "Голос" після п'яти років відсутності в кріслі тренера.

Читайте також"Голос країни-12": тренери шоу заспівали "Щедрик" у новорічній промо-кампанії"Я радий повернутися в "Голос країни". Це було щемливе почуття. З одного боку, за ті чотири сезони, які я був тренером, я зробив своє і відчував, що потрібно дати дорогу іншим. З іншого боку, коли мені запропонували знову повернутися, я зрозумів, що скучив. Скучив за учасниками, яким хочеться допомогти", - розповів артист.

Тренер наголосив, що в 12 сезоні буде ще більше упору на українську музику. Саме це Святослав Вакарчук вважає своїм завданням на "Голосі".

"Для мене це принципова позиція, щоб на "Голосі країни" побільше звучало української музики. Щоб ми були інтегровані у світову культуру, але пам'ятали, що наша власна культура дуже важлива", - розповів Вакарчук.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали головні українські суперзірки: найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація Надя Дорофєєва, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також поп-діва Оля Полякова, яка вперше сяде в легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під гаслом "Так звучить твоя країна".

Ведучими проекту вже традиційно стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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