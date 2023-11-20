Вони з теплом ставляться одна до одної.

Солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про стосунки зі співачкою Тіною Кароль, з якою у неї є спільна пісня "Вільна".

Багато хто міг подумати, що артисти дружать, тому що вони завжди з теплом одна про одну відгукуються, вони разом танцювали на "Танцях з зірками", записували спільну пісню, кілька разів разом виступали на концертах, а пізніше Саніна і зовсім посіла місце Кароль на "Голосі країни".

Однак, як виявилося, дівчата - не подружки. Саніна в шоу "Пекельні борошна" розповіла, що вони з Тіною просто хороші знайомі.

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"Ми хороші знайомі, скажемо так. Артисткам взагалі дуже важко дається дружба. Я відчуваю до неї теплоту і вона до мене. Списуємося", - поділилася Юлія.

Варто відзначити, що у Саніної є татуювання на руці, де зображена вона з Тіною Кароль. Цю тату вона зробила після виходу їхньої пісні "Вільна", яка до того ж стала саундтреком до серіалу "Віддана".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зворушливо привітала сина з 15-річчям.

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