На Задворного раніше обвалилася хвиля критики через розставання зі Златою Огнєвіч.

Переможець шоу "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч Андрій Задворний зізнався, що переживає період, коли зовсім немає енергії.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожПереможець "Холостячки" різко негативно висловився про Злату Огнєвіч (відео)"Тепер я знаю, що бувають моменти, коли потрібно прийняти, що немає енергії. У такий момент погана ідея говорити собі "Давай, старайся, роби, не сумуй", - написав він.

Чоловік зазначив, що в такий момент йому потрібне перезавантаження і прийняття себе і свого стану.

"Кризи минають, сили відновлюються, тут важливо допомогти собі, а не заважати", - підсумував він.

Свої роздуми він супроводив серією фотографій, на яких постав у повсякденному образі. А на одному з кадрів він посміхається. "От не схожий на перегорілого. Фото - вогонь", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, після фіналу шоу "Холостячка-2" Андрій Задворний розійшовся зі Златою Огнєвіч через 1,5 місяця стосунків. Все - з ініціативи чоловіка, у якого минули почуття.

Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" на обох обвалилася хвиля критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім і сама колишня пара почала обмінюватися "шпильками" у своїх постах й "історіях" в мережі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко