Подружжя вирішило трохи відпочити у Львові.

Український артист Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова вирушили до Львова з піврічним сином Михайлом, щоб трохи відпочити. Так, вони зупинилися в одному з готелів міста.

У своєму Instagram дівчина поділилася роликом, на якому Павлік приносить їй в номер чашку з кавою, а сама Катя зустрічає його без одягу. Така раптова поява дружини спантеличила артиста.

Читайте такожНайзатяжніше розлучення у Голлівуді: Шварценеггер офіційно вільний"Ти злякала мене. Я відкриваю двері, а тут раз - і гола жінка переді мною стоїть", - сказав Віктор Франкович.

На такі слова Павліка Катя відповіла з подивом. Мовляв, чому він злякався своєї оголеної дружини, адже вона не чужа жінка.

"Чим це я тебе злякала? Тим що гола стою? Так це ж твоя жінка, а не чужа", - сказала Репяхова.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова подала позов проти екс-дружини Павліка.

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