Пізніше він заявив, що це "інформаційна атака".

Музикант Олег Скрипка потрапив у гучний скандал. Він виступив на фестивалі Music Saves The World в Чорногорії з артистами-біженцями з Росії.

Російська продюсер Марія Семушкіна раніше дуже часто проводила цей фестиваль в країні-агресора, проте тоді він називався "Садиба Jazz". Після того, як вона переїхала за кордон, вирішила змінити назву заходу.

Цього року вона запропонувала взяти участь у ньому Олегу Скрипці, і той погодився.

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"Я запросила Олега на сцену і разом музикантами-біженцями з Росії і співачкою Gladys з Франції стався відмінний jam session. На одній музичній частоті і в ім'я миру", - написала Семушкіна на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що на фестивалі було присутньо багато росіян. Тим більше в афіші було заявлено, що на ньому збиратимуть гроші на допомогу українським і російським біженцям.

Однак після хвилі хейту в мережі і обурення українців Семушкіна видалила цей пост, а сам Скрипка сказав, що це "інформаційна атака".

"Ми виступали в Чорногорії з концертами. І я відвідав один захід, який мав допомогти українським дітям. А потім виявилося, що там були росіяни в організації або десь там", - сказав музикант.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка засудив фемінізм і похвалив українок. Після цього його зайхетили в мережі, тому у нього не залишилося вибору, як виправдатися за свої слова.

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