Музикант порівняв менталітет жінок з України та Франції.

Український музикант Олег Скрипка розповів, чим українки відрізняються від інших жінок. Артист зазначив, що під час однієї з поїздок до Франції помітив велику різницю між мешканками країн.

"Французи з нами одружуються, тому що ми душевні і ми пластичні. Ми дуже комфортні у спілкуванні. З нами дуже приємно і зручно спарюватися, з українцями. От є чотири групи крові, а я якась група крові донорська. І ми донори", - заявив Скрипка у новому подкасті, яким він поділився на своєму офіційному YouTube-каналі.

За словами артиста, українські жінки шанують чоловіків. А жінки в інших країнах, як вважає Скрипка, феміністичні.

"Українські жінки - вони хазяйновиті і вони сексуальні, розумні. Вони як менеджери, вдома роблять затишок і шанують чоловіків, у нас є така штука. А європейські жінки - вони феміністичні, а фемінізм - це є жіночі егоїзм, насправді. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. Оцей фемінізм, дійсно, є там самоповага у жінок до себе, а немає поваги до чоловіка", - розповів артист.

Також Скрипка заявив, що серед українок усе ж є "невиховані інстасамки". Проте, за словами артиста, навіть у них всередині є "золота жінка", яку потрібно діставати на поверхню.

Нагадаємо, у цьому ж подкасти Скрипка зізнався, що думає про Колю Сєргу. Артист зазначив, що поведінка засновника "Культурного десанту" його шокувала.

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