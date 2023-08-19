Він заявив, що у нас скрізь є місце для жінок.

Український артист Олег Скрипка вийшов на зв'язок з шанувальниками після скандального висловлювання про фемінізм і заявив, що обожнює жінок. На своїй сторінці в Instagram він виклав відео, в якому сказав, що лицарське коріння ще ніхто не відміняв.

"Якщо ми торкнемося теми жінок, я, як український чоловік, поважаю і обожнюю жінок, тому що лицарські наші корені, козацькі - ніхто не відміняв. У нас це ставлення до жінок в крові, це основа. Те, що ми поважаємо і шануємо жінок, це в базі нашого виховання", - сказав Скрипка.

Він додав, що зараз жінки воюють пліч-о-пліч з чоловіками, тому наше суспільство збалансоване. За його словами, у нас скрізь є місце для жінок.

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"Вони і воюють, і керують підприємствами. У шоу-бізнесі найкращі менеджери - це жінки, організатори концертів, організатори фестивалів та благодійних фондів. Це очевидно", - уточнив Скрипка.

Скандал з фемінізмом - подробиці

В одному з інтерв'ю Олег Скрипка засудив фемінізм і похвалив українок. Він сказав:

"Українські жінки - вони господарські і вони сексуальні, розумні. Вони як менеджери, вдома створюють затишок і поважають чоловіків, у нас є така штука. А європейські жінки - вони феміністки, а фемінізм - це жіночий егоїзм, насправді".

Після таких висловлювань на нього обрушилася хвиля хейту не тільки серед користувачів мережі, але і серед колег. Наприклад, співачка Оля Цибульська відповіла Скрипці, що жінки народжені не для того, щоб догоджати чоловікам.

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