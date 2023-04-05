Винника не видно і не чутно останнім часом.

Український ведучий Юрій Горбунов розповів, що у нього з артистом Олегом Винником були дружні стосунки. Однак зараз він не знає, де перебуває співак і що з ним взагалі відбувається.

Горбунов кілька разів намагався йому дзвонити, але той не бере слухавку. Тому їм не вдалося поспілкуватися.

При цьому ведучий переконаний, що улюбленець мільйонів слухачів повинен був вчинити зовсім інакше. Йому слід було публічно розповісти, що сталося і чому він вирішив виїхати до Німеччини.

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"Я не знаю, де він і що з ним. Ми друзі. Потрібно було якось пояснити все це. Не можна зникати. Я не знаю, де він. Я намагався (дізнатися, - УНІАН). Олег слухавку не бере, а 100 разів ти дзвонити не будеш. Просто мені здається, це потрібно було зробити по-іншому", - висловився Горбунов в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Що відомо про Олега Винника

З 24 лютого 2022 року він зник з інформаційного простору. Він припинив вести свої соцмережі. Більш ніж за рік війни там можна знайти всього кілька постів.

Як повідомляли наближені до Винника люди, він перебуває в Німеччині на лікуванні. Тож поки він не може виступати.

Також ходили чутки, що артист допомагає ЗСУ, проте точних підтверджень цьому немає.

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