Зараз він перебуває на навчаннях.

Український автор та виконавець пісень Олександр Кварта повідомив, що доєднався до лав Збройних сил України.

Сьогодні вночі він опублікував у своєму Instagram-акаунті звернення, в якому повідомив, що вже перебуває на навчаннях. Співак нагадав про нещодавно закритий збір, зазначивши, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим у лавах українського війська - "не перекриваючи збори волонтерські, а з автоматом у руках і до окопу":

"Всім моїм підписникам бажаю якнайшвидше мирного неба. А я буду підтримувати вас уже з лав Збройних сил України. На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі. І на радість усім моїм друзям - я живий і здоровий. І я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні. Слава Україні!".

Чим відомий Олександр Кварта

Народився 12 квітня 1977 року в місті Охтирка, Сумська область. Навчався у музичній школі за класом скрипки, займався балетом, драмгуртком, захоплювався малюванням і різьбленням по дереву.

Співак брав участь у проєкті "Караоке на Майдані", а потім у шоу "Україна має талант". Також Кварта виступав на національному відборі на Євробачення.

Кварта деякий час жив у Росії, прагнучи здобути популярність там, зокрема вступив до Московського державного університету культури і мистецтв. Проте невдовзі повернувся в Україну.

