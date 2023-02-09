Вона обурена тим, що деякі артисти хваляться нагородами.

Український продюсер Олена Мозгова жорстко пройшлася по українських зірках. Вона не стала називати імен, проте зазначила, які саме артисти її обурюють.

Виявилося, що Мозгова засуджує зірок, які хваляться своїми орденами та грамотами. На думку продюсера, артистам не потрібно виставляти це на публіку.

"Коли я бачу, як шоу-біз викладає свої грамоти, медалі і ордени за допомогу Армії, за вагомий внесок, за самовіддану працю... Фу... Вас самих від себе не нудить, орденоносці-грамотоностці? Народні, заслужені, простуджені? Навіщо вам це все? Навіщо ви це публікуєте? Вам не соромно за свої "значні" заслуги? Совок головного мозку...", - написала у Facebook Мозгова.

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На цей допис вже відреагували коментатори. Вони пишуть, що згодні з Мозговою, адже хвалитися нагородами не потрібно.

Реакція користувачів:

"Це і правда якась незрозуміла для мене також функція дорослого мозку. Це те, що в релігії називають - гординя, чи в науці - інфантилізм (у моїх 3-5-річних діток, так, мозок просто не розвився для того, щоб бачити світ очима другої людини, усе тільки я). Егоцентризм. Це вже в дорослому віці не лікується - на жаль"

"Думала, що це бісить тільки мене"

"А покрасуватися? Ніхто з нас нічого не викладає, тихо робимо свою справу, а від тих блювати хочеться. І від деяких політиків, які піаряться, як дурні".

Нагадаємо, навесні Олена Мозгова з матами звернулася до путініста Кіркорова. Вона закликала артиста сидіти і мовчати.

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