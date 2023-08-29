Українська актриса Ольга Сумська поділилася з шанувальниками, що вона була змушена звернутися до лікаря після двох відіграних вистав.
Як розповіла знаменитість, у неї сів голос. Тому вона прийшла до лікаря на одну не дуже приємну процедуру, щоб відновити голосові зв'язки.
"Друзі, що зараз буде... Зараз буде заливка! Пропрацювала дві вистави і трохи посадила голос. Відразу звернулася до професіоналів", - розповіла Сумська.
Так, спеціаліст за допомогою шприца залила в горло актриси ліки. Сумська сподівається, що вони допоможуть їй повернути голос.
"Сподіваюся, що завдяки такій заливці я дограю в турі наш спектакль", - додала Ольга В'ячеславівна.
Варто відзначити, що зараз Ольга Сумська разом з іншими відомими акторами гастролює Україною з виставою "За двома зайцями". Днями вони виступили в Полтаві, а попереду на них чекає ще ряд міст.
Нагадаємо, раніше Елтон Джон потрапив до лікарні після нещасного випадку. Він впав у своєму будинку, в результаті чого отримав травми.