Актриса прийшла до лікаря на не дуже приємну процедуру.

Українська актриса Ольга Сумська поділилася з шанувальниками, що вона була змушена звернутися до лікаря після двох відіграних вистав.

Як розповіла знаменитість, у неї сів голос. Тому вона прийшла до лікаря на одну не дуже приємну процедуру, щоб відновити голосові зв'язки.

"Друзі, що зараз буде... Зараз буде заливка! Пропрацювала дві вистави і трохи посадила голос. Відразу звернулася до професіоналів", - розповіла Сумська.

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Так, спеціаліст за допомогою шприца залила в горло актриси ліки. Сумська сподівається, що вони допоможуть їй повернути голос.

"Сподіваюся, що завдяки такій заливці я дограю в турі наш спектакль", - додала Ольга В'ячеславівна.

Варто відзначити, що зараз Ольга Сумська разом з іншими відомими акторами гастролює Україною з виставою "За двома зайцями". Днями вони виступили в Полтаві, а попереду на них чекає ще ряд міст.

Нагадаємо, раніше Елтон Джон потрапив до лікарні після нещасного випадку. Він впав у своєму будинку, в результаті чого отримав травми.

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