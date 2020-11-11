Оля Цибульська зробила відверте зізнання.

Українська співачка Оля Цибульська опублікувала в Instagram пост, в якому розповіла, що під час паузи у стосунках зі своїм майбутнім чоловіком вона закрутила роман з танцюристом Олександром Прохоровим.

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Це сталося, коли Оля почала будувати сольну кар'єру. До неї в балет прийшов Прохоров. Її майбутній чоловік практично одразу запідозрив недобре і написав їй листа, до якого прикріпив два квитки в Париж. Ця поїздка допомогла парі налагодити відносини.

При цьому зараз Цибульська і Прохоров спілкуються. В одному з кліпів співачки він знімався.

"Я не робот, я жінка. І емоції часто сильніше розуму. Знаю, що у тебе так само. Тому що щодня читаю твої повідомлення в дайрект. Піддаватися почуттям - це нормально. Я вдячна Саші за те, що ми залишилися друзями і він підтримав моє бажання розповісти, хоча розумів, що йому потрапить від ЗМІ. Це дійсно чоловіча позиція. Ніхто нікому не зраджував. Ніхто нікого не викрадав з сім'ї. Все сталося під час паузи у відносинах з майбутнім чоловіком. У кожного свої причини, але це життя. У ньому є не тільки ідеальні лавсторі. І це прекрасно", - написала Оля.

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Автор: Діана Могилєвич