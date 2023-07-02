Співачка поскаржилася на болі в м'язах.

Українська співачка Оля Полякова поскаржилася на погане самопочуття. В інста-сторіз вона розповіла, що під час поїздки до Лондона серйозно захворіла.

За її словами, на такий стан вплинули недосип, перельоти і перевантаження. Вона зізналася, що не берегла своє здоров'я, і їй це відгукнулося.

Насамперед співачка пішла в аптеку, проте ціни її шокували. Вона заплатила майже 9 тисяч гривень за кілька препаратів, щоб стабілізувати свій стан.

Відео дня

Також Полякова придбала експрес-тест на коронавірус. Поки про результати вона не повідомила.

"Сказати, що мені зле, це нічого не сказати. Набрала купу ліків на 200 фунтів. Що це таке? Мені такі ціни не подобаються. Накупила купу зайвої фігні. Купила собі масло марихуани, сказали, що дуже хороше. Тому що у мене болять м'язи", - розповіла Оля.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про проблеми з "бандитами". Вона зізналася, що її вивозили в ліс і намагалися зґвалтувати.

Вас також можуть зацікавити новини: