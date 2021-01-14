Співачка відпочиває зі своєю сім'єю на Мальдівах.

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує на пляжі.

Зірка зараз відпочиває зі своєю сім'єю на Мальдівах. На одному з фото вона позує в коричневому роздільному купальнику, наверх якого одягла білу кофту. При цьому вона її розмахнула, тим самим засвітивши свою фігуру.

Цікаво, що 15-річна дочка Полякової Маша оприлюднила на своїй сторінці схожі фотографії. Дівчина позувала в яскравому жовтому купальнику.

"Мама буде роздягатися повільно, а я швидко", - написала Маша.

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Автор: Діана Могилєвич