Полякова показала фігуру / instagram.com/polyakovamusic
Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує на пляжі.
Зірка зараз відпочиває зі своєю сім'єю на Мальдівах. На одному з фото вона позує в коричневому роздільному купальнику, наверх якого одягла білу кофту. При цьому вона її розмахнула, тим самим засвітивши свою фігуру.
Полякова показала фігуру / instagram.com/polyakovamusic
Цікаво, що 15-річна дочка Полякової Маша оприлюднила на своїй сторінці схожі фотографії. Дівчина позувала в яскравому жовтому купальнику.
"Мама буде роздягатися повільно, а я швидко", - написала Маша.
Маша позувала на пляжі / instagram.com/mashapolyakova
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