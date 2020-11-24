Співачка показала, як кайфує.

Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram зухвалий знімок.

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Оля сфотографувалася, сидячи на стільці. На фото вона постала в молочному костюмі оверсайз, який зараз знаходиться на піку популярності. А доповнила вона такий образ масивними кросівками.

При цьому фанатам не сподобалося таке фото. Тому що Оля задерла одну ногу на стілець, тим самим розсунувши їх прямо перед камерою. Сама співачка написала: "Нахабна дівчинка кайфує".

"Не жіночно", "Не йде такий стиль", "Не перетворюй свою жіночність і красу в порнографію", - прокоментували шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич