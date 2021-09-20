32-річна принцеса Беатріс народила первістка вагою менше 3 кілограмів.

Онучка королеви Єлизавети II вперше стала матір'ю. Принцеса Беатріс народила доньку. Радісна подія трапилася 18 вересня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Королівської сім'ї Великобританії.

Принцеса Беатріс народила первістка від свого чоловіка - Едуардо Мапеллі Моцці, у якого вже є дитина від першого шлюбу. Онучка королеви Єлизавети II та її новонароджена дочка добре себе почувають.

Дівчинка, яку народила принцеса Беатріс, важить 2 кілограми 810 грамів. Малятко з'явилося на світ 18 вересня 2021 року о 23:42 в лондонській лікарні.

Читайте такожЗаповіт принца Філіпа буде засекречено на 90 років для захисту королевиПрес-служба Королівської сім'ї додала, що бабуся і дідусь, а також прабабуся і дідусь новонародженої вже знають про радісну подію. Тепер принцеса Беатріс та її чоловік з нетерпінням чекають, щоб познайомити свою доньку з її старшим братом Крістофером, сином Моцці.

Сама принцеса Беатріс подякувала акушеркам та усьому персоналу, який допоміг їй при пологах.

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Автор: Поліна Кузенко