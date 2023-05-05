Остаточно стало відомо, чи з'явиться зірка в Ліверпулі.

Протягом останніх кількох тижнів активно обговорюється питання участі Руслани в Євробаченні цього року. Публіка засмучена тим, що виконавицю, яка першою виборола для нашої країни перемогу в цьому музичному конкурсі, не запросили на захід цього року. Інші ж переконані, що Україну повинні представляти нові обличчя.

Організатори, яких часто запитували про Руслану, не змогли дати чітку відповідь: вони то говорили, що вона буде в Ліверпулі, то говорили, що її не буде. Зараз на офіційному сайті музичного заходу eurovision.tv поставлено крапку в цих обговореннях.

Відомо, що фізично Руслана не з'явиться в Ліверпулі на жодному із заходів, який проводитиметься в рамках Євробачення. Однак її глядачі побачать в гранд-фіналі - на екрані покажуть спеціальний ролик з її участю.

"Руслана, яка перемогла в конкурсі з піснею "Дикі танці", дуже символічно зв'яже Київ і Ліверпуль, а її поява буде відображати тему цього року: "Об'єднані музикою", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, менеджер Руслани Яна Прядко прокоментувала подробиці "бойкоту" знаменитості.

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