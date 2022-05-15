Дискваліфікації групи не буде.

Організатори Євробачення 2022 прокоментували заклик українського гурту Kalush Orchestra допомогти Маріуполю та "Азовсталі".

Про це було оголошено в процесі глядацького голосування за виконавців, які брали участь у фіналі пісенного конкурсу.

"Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заява Kalush Orchestra та інших виконавців, що виражають підтримку українському народу, носять гуманітарний, а не політичний характер", - оголосили ведучі конкурсу коментар організаторів Євробачення.

Як повідомляв УНІАН, група Kalush Orchestra, що представляє Україну на пісенному конкурсі Євробачення в італійському Турині, одразу після свого виступу закликала врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя. Все це транслювалося в прямому ефірі конкурсу на багато країн світу.

Також свою підтримку Україні передали словами та іншими способами ще кілька учасників, зокрема Ісландії та Німеччини.

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