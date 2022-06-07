За словами ведучої, війна їх тільки об'єднала.

Українська телеведуча Катя Осадча розповіла, як війна змінила її стосунки з чоловіком Юрієм Горбуновим. За її словами, у перші тижні вторгнення вони були дуже знервовані.

"Звичайно, ми всі переживали по-різному, у всіх був різний емоційний стан, і ми, як і більшість родин, в перші тижні були у телефонах. Дивилися новини, прокидалися вночі, було якесь заціпеніння. Всі ми, мабуть, перетворилися в такі загострені комки нервів. Перші тижні ми навіть не обговорювали, що будемо робити. Просто розуміли, що потрібно допомагати, робити так, щоб діти були в безпеці, це стало нашим спільним родинним фронтом. Навіть не зговорюючись, робили якісь речі, доповнюючи одне одного", - сказала ведуча в інтерв'ю "КП в Україні".

Вона додала, що війна все ж об'єднала їх з чоловіком: "Нас війна ще більше об’єднала, згуртувала і показала, що тільки разом ми зможемо зробити більше. Коли один стоїть за спиною іншого – це найголовніше. Не дарма ж кажуть – і в біді, і радості".

Нагадаємо, раніше Катя Осадча розповіла, яким побачила свій будинок після трьох місяців війни.

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