Ведучий проводив свято у Греції, серед гостей там були росіяни.

Український ведучий Володимир Остапчук опинився в епіцентрі скандалу. Його помітили на вечірці з росіянами у Греції. Спочатку ведучий не коментував інцидент, проте згодом спробував усе пояснити.

"Остапчук виїхав за кордон, щоб провести день народження (екс?) дружини російського олігарха Юлії Буряк на Міконосі. Буряк - українка, колишня дружина одеського медіамагната Артема Вознюка ("Просто Раді.О", "Одесса-Кино"). Ще до повномасштабної війни переїхала в Москву і вийшла заміж за "воронежского алюминиевого короля" Леоніда Арапова, - повідомили у Telegram-каналі "Культурна прачечна".

За інформацією джерел, сама Буряк просила гостей не викладати Stories з вечірки. Втім, кадри усе ж "просочилися", не усі зуміли втримати це у таємниці. На одному з відео помітили Остапчука, який говорив російською, а також "світських левиць" з РФ.

Остапчук про вечірку не розповідав. Втім, його обраниця усе ж "засвітила" у Stories, що вони були у Греції. Згодом ведучий заявив, що не знав росіян на вечірці. За словами Остапчука, усе організовував його менеджер, якого запевняли, що Буряк розлучилася з російським олігархом.

"Так, на відео я. Але я читаю, що пишуть - і розумію, що це замовлення на мене, тому що пишуть про те, що не є правдою, окрім того, що я там був, і плюс до цього беруть це все з голови. По-перше, замовниця — українка, з Одеси. Її чоловік — також українець. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію. Я знаю, що колишній чоловік Буряк з Росії, але вона давно розлучилася з ним і не була в Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення. Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу", - прокоментував скандал Остапчук.

Окрім цього, він показав "Культурній прачечній" фрагменти листування з організаторами та менеджером. Остапчук писав, що його мали попередити про росіян на вечірці.

За словами артиста, він не став би погоджуватися на пропозицію провести вечірку, якби знав, хто там буде. Окрім цього, Остапчук заявив, що тепер він мусить публічно звільнити свого менеджера.

Хто такий Володимир Остапчук

Володимиру Остапчуку 38 років. Він працює ведучим та стендап-коміком. Остапчук проводив Євробачення у 2017 році, а також декілька талант-шоу. Нещодавно він розлучився зі своєю другою дружиною та закрутив роман з молодою дівчиною.

Згодом стало відомо, що Остапчук та його нова обраниця почали ремонт у будинку, який ведучий купував разом з колишньою. Окрім цього, цю нерухомість ще "не поділили" у суді.

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