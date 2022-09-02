Наталя вийшла заміж за чоловіка з Лівану.

Дочка колишньої дружини українського продюсера і репера Потапа вийшла заміж. Обранцем дочки Ірини Горової став мусульманин.

Сама Ірина в інтерв'ю ЖВЛ зізналася, що чоловік її дочки родом з Лівану, але одружилася пара в іншій країні. За словами Горової, вона не відразу дізналася про розпис своєї дочки. Її поставили перед фактом після того, як вона виїхала з України, де зараз йде розв'язана РФ війна.

Попри те, що чоловік Наталії мусульманин, сама дівчина не прийняла мусульманство.

"Їх розписував мулла. Вони одружені з цієї віри, але вона не приймала цю віру. Це з поваги до батьків (з боку нареченого, - УНІАН). Ми вирішили, що тут (в Україні, - УНІАН) відбудеться вінчання за нашими традиціями, а потім вже буде весілля", - зазначила Ірина.

Відзначимо, також у Ірини Горової є син Андрій, якого вона народила в шлюбі з Олексієм Потапенко.

Нагадаємо, раніше Ірина Горова відповіла, чи забувають в Україні Потапа.

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