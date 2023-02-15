67-річний актор Олександр Феклістов народився в Росії, але підтримав Україну в такий непростий час.

Олександр Феклістов - відомий актор. Одна з його найбільш знакових ролей - це персонаж Сан Санича в серіалі "Свати". Розповідаємо, який вигляд він зараз має, чим займається, а також що говорить про війну в Україні.

Олександр Феклістов: біографія

Народився в 1955 році в Ленінграді. Закінчив Школу-студію МХАТ, і з 1982 року був актором МХАТу. Перший фільм, де він знявся - "Загін" Олексія Симонова (1984 рік). Фільми і серіали за участю Феклістова: "Замах", "Класні мужики", "Голубка", "Щоденник доктора Зайцевої", "Тетянина ніч" та інші. Знявся в 4, 5, 6 і 7 сезонах культового серіалу "Свати" від студії "Квартал 95".

Феклістов в "Сватах": подробиці образу

У культовому ситкомі йому дісталася роль Олександра Олександровича Берковича - проректора, пізніше ректора інституту, колеги Юрія Анатолійовича. Більшість персонажів серіалу називали його просто - Сан Санич. Після того, як Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Анатолійовича, покинув серіал, сценаристи зробили Сан Санича чоловіком Ольги Миколаївни Ковальової.

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Таким чином він з другорядного актора перетворився на головного героя.

Який вигляд Олександр Феклістов має зараз

Що Олександр Феклістов говорить про війну в Україні

Російський актор ще з 2014 року чітко заявив про свою позицію проти війни - тоді він разом з іншими кінематографістами підписав опублікований "Кіносоюзом" відкритий лист із засудженням "російської військової інтервенції в Україну". У 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Феклістов записав відеозвернення зі словами:

"Дорогі мої українські колеги, з ким я працював, хто мене пам'ятає, хочу висловити вам слова солідарності. Ми тут в Росії відчуваємо неймовірний сором і ганьбу у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, що терпить зараз Україна... Мій дядько, Валентин Мойсейович, під час Другої світової війни загинув під Києвом. Точніше, зник безвісти. Так я не розумію, навіщо ми це повторюємо. Це страшенно боляче і гірко".

Нагадаємо, хто із зірок "Сватів" підтримав Путіна і війну.

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