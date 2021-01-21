Модель показала пікантне фото / instagram.com/pamelaanderson
Відома модель Памела Андерсон оприлюднила в Instagram пікантний знімок.
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На фото вона позує оголеною, лежачи на ліжку. При цьому Памела тримає в руці сигарету. Варто відзначити, що у Андерсон пишні форми.
Буквально за кілька годин її фото набрало понад 30 тисяч лайків. Шанувальники прийшли в захват від чергового відвертого знімка моделі і залишили їй в коментарях безліч захоплених відгуків.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/pamelaanderson
Чим відома Памела Андерсон:
- У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією
- З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США
- У 1995 році в інтернет потрапив відеозапис сексуального характеру за участю Памели і Томмі Лі
- Протягом довгих років пропагує вегетаріанство, виступає за права тварин і є активісткою багатьох благодійних кампаній
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