Наразі петиція набрала 25 тисяч 169 підписів.

Петиція українського продюсера Ігоря Кондратюка про заборону концертів російських артистів в Україні набрала понад 25 тисяч голосів.

Читайте такожРосійська співачка відмовилась від гастролей у Криму, бо злякалася українських законівПро це свідчать дані реєстру електронних петицій.

Тепер на цю петицію має відреагувати президент України Володимир Зеленський.

"Отже, 25 тисяч голосів Моя петиція зібрала. Чекаємо розгляду Зеленським", - написав Кондратюк на своїй сторінці у Facebook.

Петиція Кондратюка: чому продюсер вимагає заборонити виступи артистів з РФ в Україні

Продюсер в документі пояснював, що "громадяни країни-агресора ... насправді не несуть жодної культури".

Кондратюк вимагає заборонити виступи російських артистів в Україні до повернення Криму і відновлення контролю над східними кордонами країни.

"Оскільки представники агресора, які промовчали й тим самим підтримали окупацію Криму і розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мовчанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії. Виняток для заборони допускаю тільки для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, актриса Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, й для окупованих ними українців", - написав він.

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Автор: Ольга Робейко