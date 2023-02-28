Вона повідомила, що не стало її бабусі.

Українська співачка Христина Соловій поділилася з шанувальниками сумною новиною - померла її бабуся.

"Пішла за небокрай моя бабуся", - написала знаменитість в інста-сторіз.

Також вона показала архівне фото своєї рідної людини і додала, що її бабуся колись теж писала пісні. Це вміння передалося і самій Соловій.

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"Вона теж писала пісні і передала це вміння мені, моя красуня", – додала співачка.

Чим відома Христина Соловій

Христина Соловій - автор-виконавиця пісень. Кліп на пісню "Тримай" приніс їй справжній дебют. Кліп отримав понад 44 млн переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA -2016 в номінації "Культура і музика". Христина Соловій - перша артистка, чиїм продюсером став Святослав Вакарчук.

На даний момент у співачки є вже два музичні альбоми.

У 2018 році за версією журналу "Фокус" увійшла до рейтингу "100 найвпливовіших жінок" і "100 найвпливовіших українців".

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