Так він художньо описав те, що відбувається в рідному місті.

Відомий український письменник Сергій Жадан, який зараз перебуває в Харкові, розповів, яка там зараз обстановка. Він стверджує, що потихеньку люди повертаються в уцілілі будинки, відкриваються кафе, магазини, починають працювати світлофори. Однак звуки обстрілів періодично повертають в реальність і нагадують про те, що відбувається. Про це поет і музикант висловився на своїй сторінці в Instagram.

"Останні тижні приємно було писати про "нормалізацію життя" в місті – про кожен нововідкритий магазин або ресторанчик, про знову запрацювали світлофори, про городян, які повертаються в будинки. А ось зараз і писати про це не дуже доводиться. Бо нормалізація насправді дуже умовна і вкрай небезпечна – з одного боку площі по периметру знову заставлені дорогими машинами, і підлітки знову стрибають на цих своїх жахливих велосипедах для стрибання, а разом з тим постійні обстріли – в самому місті і в передмістях - роблять цю ілюзію нормального життя в теплому сонячному місті зовсім примарною і сумною", - написав Жадан.

Він провів паралель життя в Харкові з життям в комунальній квартирі, де росіяни - це вічно питущі сусіди, від яких немає спокою.

"Життя в Харкові нагадує нині проживання в комунальній квартирі з сусідами-п'яницями. І якщо сусіди-п'яниці зараз, в цей момент, не громлять посуд на кухні, значить, вони ще просто не прокинулися після вчорашнього. Якщо ніде не прилітає, значить наші сусіди-п'яниці просто підвозять зброю. Не найприємніше почуття, але що ж-міняти місце проживання ніхто не збирається, занадто багато честі для сусідів-п'яниць", - висловився Сергій.

Він також опублікував фотографію вечірнього Харкова і зазначив, що з кожним днем Україна стає все ближче до неминучої перемоги.

"Літо, нехай і зимове, не надто пекуче, вже заповнило собою вулиці. Небо над містом велике і таємниче. Вечори вже по-літньому глибокі і нескінченні. Відпочивайте, дорогі брати і сестри. Завтра прокинемося ще на один день ближче до нашої перемоги", - написав літератор.

Нагадаємо, Вакарчук і Жадан приєдналися до волонтерського рок-концерту в Харкові.

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