Повідомляється, що пісні Примадонни прибрали з ефірів всіх радіостанцій.

У РФ Аллу Борисівну Пугачову зняли з усіх радіоефірів після її відїзду з країни. Як повідомляють росЗМІ, на "Русском радио" заявили, що її пісень немає вже дуже давно. Аргументували це нібито тим, що зірка багато років не випускає свої композиції.

"Якщо говорити про пісні Алли Пугачової, її пісень в ефірі "Русского радио" немає вже дуже довгий час, і це пов'язано з відсутністю нових композицій співачки, які відповідали б запитам нашої аудиторії", - заявили в "Російській медіагрупі".

"Європейська медіагрупа" повідомила, що плей-листи складають з урахуванням чартів, хіт-парадів і думок фокус-груп. Пісні Пугачової зараз не входять в рейтинги сучасних композицій, тому що були випущені дуже давно.

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А ось в ефірі "Ретро FM" звучали пісні Алли Пугачової, випущені більш ніж 20 років тому.

Нагадаємо, нещодавно Максима Галкіна визнали в РФ "іноагентом". Його звинуватили в тому, що він нібито веде політичну діяльність, проплачену Україною.

У відповідь на це мовчання перервала Алла Пугачова. Вона звернулася до Уряду РФ, щоб ті і її визнали "іноагентом".

До слова, сама Алла Борисівна з дітьми перед початком навчального року повернулася в будинок в Підмосков'ї. Правда, як з'ясувалося, ненадовго. Вже наприкінці місяця вона забрала зі школи Документи дітей, а також підготувала до продажу свій будинок. Як повідомили ЗМІ, Примадонна покинула РФ.

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