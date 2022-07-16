Пуерторіканський співак потрапив у грандіозний скандал.

Племінник відомого співака Рікі Мартіна звинуватив свого дядька в психологічному і фізичному насильстві. За словами 21-річного Денніса Аділь Санчеса, у нього з його 50-річним дядьком були стосунки. Тривали вони трохи більше півроку і були закінчені кілька місяців тому за бажанням юнака.

Про те, що племінник подав на Мартіна до суду, пише видання Marca. Повідомляється, що санкція статті передбачає до 50 років в'язниці, але адвокати вже заявили - не сумніваються в тому, що зможуть довести невинність свого клієнта.

"Ми впевнені, що коли в цьому питанні стануть відомі справжні факти, наш клієнт Рікі Мартін буде повністю виправданий", - цитує видання правозахисників.

Також адвокати нагадують про те, що нещодавно 21-річний Денніс Аділь Санчес сам був засуджений за домагання щодо жінки.

Судовий розгляд має розпочатися в четвер, 21 липня.

Зазначимо, пуерторіканський поп-музикант, актор і письменник Рікі Мартін має чоловіка. Чоловіка звуть Джван Йосеф, він художник. Пара виховує чотирьох дітей, яких їм народили сурогатні матері.

Нагадаємо, Рікі Мартін випустив перший за п'ять років міні-альбом.

Також УНІАН писав, що проти зірки "Піратів Карибського моря" Джонні Деппа подали ще один позов нібито про те, що той вдарив свого колегу.

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