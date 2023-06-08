6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого місто пішло під воду. Влада ухвалила рішення евакуювати людей, а військові і мирні жителі рятували тварин.
Так, мережею розлетілося фото, на якому врятована вівчарка тримається за ногу чоловіка. Помітно, що собака мокрий, тобто, швидше за все, він ледь не потонув. Погляд у нього сповнений болю, очі наповнені сльозами.
Пройти повз це фото не змогла українська співачка Софія Ротару. Вона опублікувала кадри в інста-сторіз і додала емодзі зі сльозами.
Варто відзначити, що знаменитість регулярно показує всі жахи війни в своїх соцмережах, проте не коментує їх. Найчастіше вона просто залишає різні емодзі.
Підрив Каховської ГЕС - реакція Ротару
Після події співачка відразу ж опублікувала в інста-сторіз відео з Каховської ГЕС. Вона нічого не стала писати, а лише додала розбите серце.
Відомо, що станція не підлягає відновленню. Через катастрофу постраждав і Херсон, наслідки добираються і до Миколаєва.