Українки Регіна Тодоренко та ANNA ASTI відвідали світський захід у Москві.

Російські артистки родом з України Регіна Тодоренко і ANNA ASTI відвідали церемонію нагородження музичною премією в Москві. Дівчата раділи життю, поки Росія бомбила їхню рідну Україну.

Світський захід відбувся 23 листопада, якраз тоді, коли українці перебували без світла, води, тепла і зв'язку через російську масовану атаку на енергооб'єкти нашої країни.

І поки українці перебувають у вкрай складній ситуації, ANNA ASTI отримала статуетку на премії.

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"Вчора забрали нашу першу статуетку. Хочу подякувати Всесвіту за те, що веде мене найнеймовірнішим шляхом! Мою найкращу команду! І всіх вас, дякую, що вірите в мене. І так, головний герой - це кохання! А також спасибі журналу "ОК!" за відмінну церемонію", - написала Дзюба у своєму Telegram-каналі.

А ось Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну, щоб не сваритися зі своїм чоловіком-росіянином Владом Топаловим, не отримала нагороду. Вона лише красувалася на червоній доріжці в рожевій сукні і вихваляла свого нового стиліста.

Зазначимо, ANNA ASTI народилася в Черкасах. Як розповіла українська блогерка Аліна Шаманська, в перші дні війни Анна перебувала в Україні і разом зі своїми рідними ховалася в бомбосховищі. Однак незабаром вона повернулася до Росії і продовжила там виступати. Співачка цинічно випустила кліп з путіністом Філіпом Коркоровим "Хобі".

Регіна Тодоренко, яка народилася в Одесі, і зовсім випустила пісню "Он за мной" , в якій звернулася до своїх батьків зі словами, що більше не повернеться додому і не потрібно їй дзвонити.

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