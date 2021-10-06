Співачка приготувала їх для чоловіка, але покоївка сама їх з'їла.

Українська співачка Оля Полякова на YouTube-каналі "Гагарін шоу" розповіла, що одного разу приготувала чоловікові безе з канабісом, але з'їла їх її покоївка.

"Я їх напекла, висушила в духовці. Виймаю і думаю, треба ж, щоб діти не зжерли. Я наверх їх поставила і забула. Вранці прокидаюся, Вадик каже: "Давай же свою безешку, я спробую". Я така туди - а немає дека. Дивлюся, воно стоїть помите в духовці", - сказала Полякова.

Співачка почала переживати, щоб десерт з марихуани не з'їли її діти. Але в підсумку виявилося, що поласувала ними її покоївка. Тоді Полякова змусила її випити абсорбенти.

"Я кажу: "Катерино, будь ласка, абсорбент, воду, давайте ригати". Вона мені: "Та що там, я вже півгодини їх як з'їла, все добре", - поділилася співачка.

Після цього 60-річній жінці кілька днів все ж було недобре. На роботі вона з'явилася тільки через три дні.

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Вперше голосно про себе Полякова заявила в 2013 році з хітом "Шлепки". Кліп на цю пісню розробляв Потап. Слідом за цим вона представила ще одну роботу - "Люли", яку на YouTube подивилося понад 6 млн осіб. Потім співачка випустила ще кілька хітів - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

У лютому 2018 року співачка була визнана найкрасивішою жінкою року України за версією журналу "Viva!"1 лютого 2019 року вийшов міні-альбом "Королева ночи". 18 листопада того ж року співачка представила пісню і відеокліп "Эй, секундочку". 21 серпня 2020 року виконавиця випустила композицію "Белый танец".

Відомо, що Оля Полякова в шлюбі з бізнесменом Вадимом Поляковим. Вони виховують двох дочок - Марію і Алісу.

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Автор: Діана Могилєвич