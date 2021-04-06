Британський актор Пол Ріттер помер у понеділок, 5 квітня.
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Про це повідомляє the guardian.
"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він мирно помер вдома зі своєю дружиною Поллі і синами Френком і Ноєм поруч з ним. Йому було 54 роки, і він страждав від пухлини мозку. Пол був виключно талановитим актором, який зіграв величезну кількість ролей на сцені і екрані з надзвичайною майстерністю. Він був неймовірно розумним, добрим і дуже забавним. Нам буде його дуже не вистачати", - сказав агент актора.
Хто такий Пол Ріттер:
- Ріттер зіграв Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль"
- Він був номінований на премію "Олів'є" в 2006 році за роль у фільмі "Корам бій"
- Також був номінований на премію "Тоні" за головну роль в 2009 році в "Нормандських завоюваннях"
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