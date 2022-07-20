Саме цей образ, за словами зірки, і приніс їй успіх.

Українська співачка Оля Полякова зізналася, чому раніше її образ був інший-з кокошником і російськими піснями. Зірка стверджує, що саме в такому вигляді вона полюбилася своїм шанувальникам, отримала перший успіх і популярність. Про це зірка розповіла в розмові з Ольгою Бутко.

"До 2014 року кокошник, який ви бачили, російськомовні пісні... Мені розповідають, що я привозила сюди "русский мир"... Ні для кого не секрет, що до 2014 року всі артисти хотіли стати зірками в Росії. Тільки так ти міг повернутися в Україну зіркою і збирати тут зали. У нас є дуже багато прикладів. У нас не було бізнесу, у нас не було ринку. Все, що робилося в шоу-бізнесі — робилося в Москві. І я свої кокошники, шльопанці, рашн-стайли робила не для українського ринку. Я робила це для Росії, і у мене був там успіх. І був би ще більший успіх, якби в 2014 році я не прийняла рішення не їздити більше в Росію, зняти кокошник і надіти на голову корону", - міркує Ольга.

Втім, після того, як РФ почала вести агресивну політику щодо України, анексувала Крим і окупувала частини Донецької та Луганської областей, від російського стилю Полякова відмовилася.

Зараз, каже співачка, її пісні дуже любить українська публіка. Але щоб їх замінити українськими хітами, потрібен час.

"Потрібно почекати, поки мої україномовні пісні стануть хітами і повністю замінять мій репертуар. Але я розумію, що це потрібно", - додала Оля.

Вона підкреслила, що заборона на російську музику - відмінний шанс для розвитку української.

Нагадаємо, Дмитро Гордон вшанував пам'ять покійної Писанки і показав свій кліп, де вона зіграла головну роль.

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