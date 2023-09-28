Помер актор Майкл Гембон, який зіграв професора Альбуса Дамблдора у фільмах франшизи "Гаррі Поттер". Йому було 82 роки.

Про смерть актора з посиланням на сім'ю актора повідомляє Daily Mail. Причиною смерті Гембона його дружина назвала пневмонію.

"Коханий чоловік і батько Майкл мирно помер у лікарні після нападу пневмонії, поруч зі своєю дружиною Енн і сином Фергюсом, які стояли біля його ліжка. Майклу було 82 роки. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей непростий час і дякуємо вам за ваші повідомлення підтримки і любов", - зазначено в заяві від імені дружини актора.

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Що відомо про актора Майкла Гембона

Майкл Гамбон - відомий актор, який народився 19 жовтня 1940 року в Дубліні, Ірландія. Його мати була швачкою, а батько - інженером. Гембон кинув школу у 15 років, а потім усе ж вирішив вчитися на слюсаря. У 21 рік він став кваліфікованим інженером, але пропрацював їм лише рік, адже потім вирішив стати актором.

Його акторська кар'єра охоплює понад п'ять десятиліть і включає різноманітні ролі на театральній сцені, кіно та телебаченні.

Однією з найвідоміших ролей Майкла Гамбона є роль Альбуса Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера, заснованих на книгах Дж. К. Роулінг. Його акторська майстерність та харизма зробили його одним із найвидатніших персонажів цієї франшизи. Крім того, Гембон знявсяу безлічі інших фільмів, виконав роль Жюля Мегре в серіалі "Мегре" і з'явився в серіалі "Співаючий детектив".

На театральній сцені Майкл Гембон також досяг видатних успіхів і отримав престижні театральні нагороди. Артист - багаторазовий номінант премій "Золотий Глобус", "Еммі" та багатьох інших. Його талант і внесок у світове мистецтво роблять його одним з найбільш шанованих і визнаних акторів свого покоління.

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