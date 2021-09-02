Споруджений з порушеннями будинок на вулиці Нижній Вал знаходиться в охоронній зоні містобудівної пам’ятки державного історико-культурного заповідника "Стародавній Київ".

Верховний суд заборонив вводити в експлуатацію 12-поверховий будинок на вулиці Нижній Вал, 27-29, розташований на Подолі.

Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника міського голови - секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Так, Верховний суд (КГС Касаційний господарський суд) скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 8 червня 2021 року у справі № 910/27779/14, якою були скасовані заходи забезпечення позову.

"Будинок-монстр" на Подолі введено в експлуатацію не буде. Касаційна скарга Київської міської ради задоволена. Верховний суд 31 серпня цього року скасував ухвалу суду апеляційної інстанції, якою раніше давалася змога ввести в експлуатацію "будинок-монстр". Ухвала суду апеляційної інстанції "протрималась" з 8 червня 2021 року, тобто майже три місяці. Боремося далі", – сказав Бондаренко.

Секретар Постійної комісії Київради з питань екологічної політики Євгенія Кулеба нагадала, що будівля розташовується в охоронній зоні містобудівної пам'ятки державного історико-культурного заповідника "Стародавній Київ", у центральному історичному ареалі. Земельна ділянка, на якій розташована будівля, прилягає до охоронних зон 17-ти пам’яток архітектури, що розташовані на вулицях Костянтинівській, Межигірській та Ярославській.

"Будинок-монстр" на Подолі: що відомо

У 2012 р. ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак надалі фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК "Подол Престиж") по вул. Нижній Вал, 27-29.

Наприкінці 2014 р. Київрада подала до суду позов з вимогою зобов’язати ТОВ "Пателі Лізинг" знести самовільно добудовані поверхи на будівлі.

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У листопаді 2019 р. Господарський суд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже їхнє спорудження не було передбачено проектом.

21 жовтня 2020 р. Північний апеляційний господарський суд рішення скасував і провадження у справі закрив. Пізніше цю ухвалу оскаржили у касаційній інстанції.

У листопаді 2020 року Окружний адмінсуд Києва зобов’язав ДАБІ видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат на "будинок-монстр". Київрада подала касаційну скаргу на це рішення.

Північний апеляційний господарський суд 8 червня 2021 р. скасував заходи забезпечення позову. Йдеться про заходи, яким ДАБІ заборонялось видавати документи про готовність об’єкта до експлуатації, а також видавати сертифікат відповідності закінченого будівництва об’єкта щодо "будинку-монстра" або окремих його приміщень; Державній реєстраційній службі України та її структурним підрозділам у Києві заборонялось вчиняти дії, пов’язані з держреєстрацією прав власності на будівлю та приміщення "будинку-монстра", та вносити і реєструвати його у відповідних базах даних Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Автор: Інна Андаліцька