Сьюззанн Дуглас померла у віці 64 років.

Американська актриса Сьюззанн Дуглас померла в 64 роки. Причина смерті поки невідома.

Рекламний агент Дуглас подякував усім за підтримку і попросив поки не турбувати сім'ю актриси. Також він додав, що кіноіндустрія втратила воістину талановиту актрису.

Сьюззанн Дуглас здобула популярність після зйомок у фільмах "Степ" (за цю роль була нагороджена премією NAACP Image Award в номінації "Найкраща актриса другого плану"), "Школа року", "Уїтні", а також серіалі "Бути батьком".

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Автор: Діана Могилєвич