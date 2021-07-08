Актриса померла / facebook.com/BLACK-XXIII-683284968473609
Американська актриса Сьюззанн Дуглас померла в 64 роки. Причина смерті поки невідома.
Рекламний агент Дуглас подякував усім за підтримку і попросив поки не турбувати сім'ю актриси. Також він додав, що кіноіндустрія втратила воістину талановиту актрису.
Сьюззанн Дуглас здобула популярність після зйомок у фільмах "Степ" (за цю роль була нагороджена премією NAACP Image Award в номінації "Найкраща актриса другого плану"), "Школа року", "Уїтні", а також серіалі "Бути батьком".
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