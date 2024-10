Її не стало на 91-му році життя.

Померла відома американська співачка, володарка кількох премій "Ґреммі" Сісі Г'юстон, яка була мамою покійної знаменитості Вітні Г'юстон, про яку раніше зняли фільм.

Як повідомляє видання Associated Press, про відхід у засвіти виконавиці оголосила її невістка Пет Г'юстон. Сісі пішла з життя у понеділок, 7 жовтня. На момент смерті їй був 91 рік.

За словами Пет, артистка багато років страждала на хворобу Альцгеймера. Свої останні дні вона провела поруч з рідними у хоспісі, де лікувалася від захворювання.

"Мати Сісі була сильною і визначною фігурою в нашому житті. Жінка глибокої віри та переконань, яка дуже дбала про сім'ю, служіння та громаду. Її більш ніж сімдесятилітня кар'єра в музиці та розвагах залишиться в авангарді наших сердець", – висловилася про зірку Пет.

Що відомо про Сісі Г'юстон

Сісі Г'юстон, справжнє ім'я якої Емілі Дрінкард, виконувала композиції в жанрі госпел, соул і ритм-н-блюз. Вона почала свою кар'єру в 1950-х роках як бек-вокалістка і заснувала власний госпел-гурт під назвою The Drinkard Singers. Вона також співала в популярній групі Sweet Inspirations, що супроводжувала таких артистів, як Елвіс Преслі та Арета Франклін.

У 1970-х роках співачка почала сольну кар'єру. Вона отримала дві премії "Ґреммі" за найкраще госпел-виконання. Першу сольну платівку "This Is My Vow" Г'юстон представила у 1963 році. Дебютний альбом LP Presenting Cissy Houston вийшов у 1970 році. До нього увійшли хіти "Be My Baby" та "I'll Be Ther".

Сісі відіграла велику роль у музичному розвитку своєї доньки Вітні. Вона тренувала її вокал та допомагала у розвитку її кар'єри. Після її смерті у 2012 році жінка випустила мемуари "Згадуючи Вітні".

