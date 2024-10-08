Померла відома американська співачка, володарка кількох премій "Ґреммі" Сісі Г'юстон, яка була мамою покійної знаменитості Вітні Г'юстон, про яку раніше зняли фільм.
Як повідомляє видання Associated Press, про відхід у засвіти виконавиці оголосила її невістка Пет Г'юстон. Сісі пішла з життя у понеділок, 7 жовтня. На момент смерті їй був 91 рік.
За словами Пет, артистка багато років страждала на хворобу Альцгеймера. Свої останні дні вона провела поруч з рідними у хоспісі, де лікувалася від захворювання.
"Мати Сісі була сильною і визначною фігурою в нашому житті. Жінка глибокої віри та переконань, яка дуже дбала про сім'ю, служіння та громаду. Її більш ніж сімдесятилітня кар'єра в музиці та розвагах залишиться в авангарді наших сердець", – висловилася про зірку Пет.
Що відомо про Сісі Г'юстон
Сісі Г'юстон, справжнє ім'я якої Емілі Дрінкард, виконувала композиції в жанрі госпел, соул і ритм-н-блюз. Вона почала свою кар'єру в 1950-х роках як бек-вокалістка і заснувала власний госпел-гурт під назвою The Drinkard Singers. Вона також співала в популярній групі Sweet Inspirations, що супроводжувала таких артистів, як Елвіс Преслі та Арета Франклін.
У 1970-х роках співачка почала сольну кар'єру. Вона отримала дві премії "Ґреммі" за найкраще госпел-виконання. Першу сольну платівку "This Is My Vow" Г'юстон представила у 1963 році. Дебютний альбом LP Presenting Cissy Houston вийшов у 1970 році. До нього увійшли хіти "Be My Baby" та "I'll Be Ther".
Сісі відіграла велику роль у музичному розвитку своєї доньки Вітні. Вона тренувала її вокал та допомагала у розвитку її кар'єри. Після її смерті у 2012 році жінка випустила мемуари "Згадуючи Вітні".
Нагадаємо, раніше Мадонна повідомила про втрату рідної людини. У співачки помер молодший брат.