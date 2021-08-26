Алла Пугачова постала в стильному образі.

72-річна російська співачка Алла Пугачова зустрілася зі своєю подругою Мариною Юдашкіною. Для такої зустрічі зірка підібрала чорну обтислу сукню з широким поясом, який підкреслив її талію.

Також Примадонна нанесла легкий макіяж на очі і нюдову помаду. Волосся вона вирішила повністю не збирати, а лише заколола кілька пасом. Шанувальники в Instagram відзначили, що Пугачова виглядає молодо у свої роки.

"Приємно дивитися", "Красиві люди", "Як же Аллі Борисівні добре з такою зачіскою. Така красива, і шия така... дуже-дуже", "Які чудові", - пишуть фанати в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич