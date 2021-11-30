Ірина Дубцова зробила операцію зі зменшення грудей.

Російська співачка і екс-наставниця вокального шоу "Х-фактор" Ірина Дубцова 12 років тому після народження дитини зробила маммопластику. Зараз же вона захотіла повернути свої колишні форми і зважилася на видалення імплантів з грудей.

"Я не проти грудних імплантів, просто захотілося повернути природність", - сказала Дубцова.

За словами співачки, маленькі груди візуально зробили її стрункішою. Тому вона рада, що знову зважилася лягти під ніж пластичного хірурга.

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Ірина Дубцова - російська співачка, поетеса і композитор, колишня солістка групи "Дівчатка" (1999-2001). Виконавиця власних пісень (як сольних, так і спільних), випускниця і переможниця "Фабрики зірок - 4", фіналістка проекту "Фабрика зірок. Повернення".

Відомо, що у співачки є син Артем від шлюбу з солістом групи "Plazma" Романом Черніциним.

У 2017 році Ірина Дубцова потрапила в базу "Миротворця" через відвідування окупованого Криму.

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Автор: Діана Могилєвич