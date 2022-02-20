Леся Нікітюк і Роман Міщеряков стали ведучими нового проекту "Пара на мільйон", де допомагатимуть учасникам знайти своє кохання.
Про це повідомляє Новий канал.
На першій вечірці з'явиться вчитель-хімік і популярний блогер в TikTok Гліб Репіч. За його словами, багато дівчат думають, що він нудний, але це зовсім не так.
"Я не просто викладач хімії. Я веду TikTok-сторінку, де у мене майже 400 тисяч підписників. Вважаю, що такого вчителя як я, хоче будь-який учень нашої країни. Коли знайомлюся з дівчатами і кажу, що хімік, багато хто думає, що я зануда. Але це не так! Насправді я вогонь", - сказав Гліб.
Щоб здивувати ведучу проекту Лесю Нікітюк, Гліб насипав собі на долоню якусь суміш і підпалив себе. Нікітюк була шокована таким вчинком, і навіть трохи злякалася.
Нагадаємо, раніше Потап і Леся Нікітюк стали ведучими популярного шоу на 1+1.