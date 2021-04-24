У проекті також знімається Надія Мейхер.

Порноакторка з Дніпра, відома під псевдонімом Адель Асанті, зіграє роль давньогрецької покровительки жіночої цнотливості в комедійному серіалі.

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Зазначається, що Адель знайшла себе в новому проекті режисера Оганеса Хачатряна – комедійному серіалі «Боги і блогери», це історія про те, як давньогрецькі боги втратили сенс життя в сучасному світі, оскільки роль лідерів людських думок стали виконувати різні блогери. За сюжетом, вони хочуть повернути собі колишню славу і владу.

У серіалі також знімається екс-солістка «ВІА Гри» Надія Мейхер. За словами Адель, для неї це велика честь зніматися разом з нею.

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Автор: Григорій Бондар