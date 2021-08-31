На момент жахливого інциденту Олені Катіній було всього 11 років, з маніяком вона зустрілася в під'їзді свого будинку.

Російська співачка Олена Катіна, більш відома як руденька з групи "Тату", вперше розповіла про педофіла, який над нею поглумився. Співачка не приховувала, що коли їй було 11 років, її зґвалтували. Однак тепер вона розкрила подробиці жахливого інциденту. Чоловік ставив її на коліна, примушував до орального сексу і змушував чіпати його статеві органи.

Сумними спогадами Катіна поділилася в російській програмі "Секрет на мільйон".

Руда з "Тату" розповіла, що в той нещасливий день вона поверталася додому з додаткових занять. Вона увійшла у свій під'їзд і викликала ліфт, слідом за нею зайшов чоловік. Він дивно поводився, у Катіної виникли підозри.

Невідомий почав натискати кнопки ліфта, а потім сказав: "будеш поводитися тихо, все буде добре". Розгублена дівчинка почала плакати. Педофіл вивів Катіну з ліфта і відвів її на сходовий майданчик. Там він сказав, щоб вона зняла штани. Після цього чоловік став чіпати статеві органи Катіної.

"Він мене нахилив і почав там колупатися, я, звичайно, ридала. Мені було так гидко, бридко, неприємно, це було жахливо. Потім він мене поставив на коліна, витягнув свій орган і сказав взяти його в рот", - поділилася жахливими подробицями Катіна.

Читайте такожТричі засуджений ґвалтівник Стаса Костюшкіна знову з'явився і хоче його бачитиСпівачці важко згадувати про те, що трапилося, їй було дуже неприємно. За словами Катіної, педофіл ніби боявся своїх же дій. Руда з "Тату" вважає, що їй якоюсь мірою пощастило. У той момент вона почала плакати та чоловік не став примушувати її до орального насильства. Він взяв її руку і поклав на свій статевий орган.

"Я пам'ятаю ось це відчуття на своїй руці, як шкіра ходить туди-сюди, це було жахливо бридко... Він себе задовольнив, вивів назад до ліфтів, заскочив у ліфт і поїхав", - розповіла співачка.

Артистка згадує, що тоді їй було дуже страшно. Вона відразу ж кинулася до сусідів і розповіла їм про те, що трапилося. Однак бабуся її подруги нібито не знала, що робити з цією інформацією, тому Катіна пішла до себе додому.

Перш за все майбутня співачка прийняла ванну, вона багато плакала і не могла впоратися з емоціями. У той момент Катіна зрозуміла, що не може вийти на вулицю. Вона подзвонила мамі та все їй розповіла.

Після цього співачка опрацьовувала цю ситуацію з психологами. Вони допомогли впоратися з емоціями та прийняти подію. Зараз Катіна не плаче, говорячи про педофіла, але їй все одно бридко це все згадувати.

Читайте такожАртист з РФ обурений відсутністю прямих рейсів Москва-Київ: реакція соцмереж"Я досі пам'ятаю його обличчя. Я дотепер пам'ятаю, як він виглядав. Просто чоловік, з родимкою на щоці, ближче до носа... Виглядав досить молодо, років йому, напевно, було 30-35 років", - згадує педофіла Катіна.

Співачка вважає, що зараз важливо говорити про насильство, бо багато жертв, особливо діти, закриваються в собі та починають звинувачувати себе.

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Автор: Іван Бойко